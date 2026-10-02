«Хочу отправить его бразильскую задницу в ад». Джош Хокит — об Алексе Перейре

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит отреагировал на желание бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры провести реванш с новоиспечённым обладателем титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом.

«Вы слышали, что говорит этот дебил? Его вырубают, но ему надо реванш. У меня бой года, а меня якобы должны уволить. Пусть кто-нибудь скажет этому знахарю из третьего мира, чтобы он выходил [на поединки] не тяжелее 104 кг. Невероятный Хок хочет отправить его бразильскую задницу в ад после того, как я разберусь с Ганом», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.