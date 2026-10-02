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Наталия Сильва и Ван Цун успешно сделали вес в преддверии титульного боя на турнире UFC

Наталия Сильва и Ван Цун успешно сделали вес в преддверии титульного боя на турнире UFC
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Представительница Бразилии Наталия Силва и китаянка Ван Цун успешно сделали вес в преддверии поединка, который станет главным событием турнира UFC 332. На кону противостояния будет стоять титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе. Ивент состоится 4 октября в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) на арене «Дельта-центр».

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Наталия Силва (W) — Ван Цун
04 октября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Наталия Силва
Окончено
UD
Ван Цун

Наталия Силва показал на весах 56,69 кг, а Ван Цун – 56,47 кг.

Наталии Силве 29 лет. Бразильянка дебютировала в UFC в 2022 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира восемь побед.

Ван Цун 34 года. Китаянка дебютировала в UFC в 2024 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

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