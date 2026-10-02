Наталия Сильва и Ван Цун успешно сделали вес в преддверии титульного боя на турнире UFC

Представительница Бразилии Наталия Силва и китаянка Ван Цун успешно сделали вес в преддверии поединка, который станет главным событием турнира UFC 332. На кону противостояния будет стоять титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе. Ивент состоится 4 октября в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) на арене «Дельта-центр».

Наталия Силва показал на весах 56,69 кг, а Ван Цун – 56,47 кг.

Наталии Силве 29 лет. Бразильянка дебютировала в UFC в 2022 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира восемь побед.

Ван Цун 34 года. Китаянка дебютировала в UFC в 2024 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.