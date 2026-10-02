15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган объяснил роль Джона Джонса в сенсационном поражении нокаутом Гейбла Стивсона

Джо Роган объяснил роль Джона Джонса в сенсационном поражении нокаутом Гейбла Стивсона
Комментарии

58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал сенсационное поражение нокаутом в первом раунде победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а ныне бойца UFC Гейбла Стивсона в бою с Шоном Шарафом. Их противостояние прошло на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Гейбл Стивсон — Шон Шараф (W)
20 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Шон Шараф
Окончено
KO
Гейбл Стивсон

«Вот в чём проблема: ты проводишь время с парнем, который является величайшим в истории этой дисциплины, и начинаешь думать, что ты станешь следующим величайшим. Может, и так. Ты мог бы им быть, если бы делал правильные вещи. Однако если ты веришь в это, то как такое могло произойти? Нужно быть осторожным, но также уверенным. Это своего рода игра разума. Чтобы стать элитным бойцом, нужно учитывать очень многое», — приводит слова Рогана портал MMA Mania.

Материалы по теме
«Один из величайших моментов в истории единоборств». Роган — о победе Гейджи над Топурией