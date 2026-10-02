Джо Роган объяснил роль Джона Джонса в сенсационном поражении нокаутом Гейбла Стивсона

58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал сенсационное поражение нокаутом в первом раунде победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а ныне бойца UFC Гейбла Стивсона в бою с Шоном Шарафом. Их противостояние прошло на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

«Вот в чём проблема: ты проводишь время с парнем, который является величайшим в истории этой дисциплины, и начинаешь думать, что ты станешь следующим величайшим. Может, и так. Ты мог бы им быть, если бы делал правильные вещи. Однако если ты веришь в это, то как такое могло произойти? Нужно быть осторожным, но также уверенным. Это своего рода игра разума. Чтобы стать элитным бойцом, нужно учитывать очень многое», — приводит слова Рогана портал MMA Mania.