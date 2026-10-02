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«Получил помощь от парней из Чечни и Дагестана». Фигейреду — о подготовке к бою на UFC 332

«Получил помощь от парней из Чечни и Дагестана». Фигейреду — о подготовке к бою на UFC 332
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду рассказал о подготовке к поединку с американцем Пэйтоном Талботтом, который пройдёт 4 октября на турнире UFC 332.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дейвисон Фигейреду — Пэйтон Талботт (W)
04 октября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Пэйтон Талботт
Окончено
TKO
Дейвисон Фигейреду

«На самом деле, я приехал сюда [в Таиланд], чтобы провести месяц, оттачивая свои навыки муай-тай и познавая культуры страны, что давно было моей мечтой. Когда я приехал, матчмейкеры предложили мне этот бой [против Пэйтона Талботта], так что я решил провести весь тренировочный лагерь в Таиланде.

Мы много работали над объёмом ударов. Я также получил большую помощь от бойцов из Чечни, Дагестана и Узбекистана в том, что касается грэпплинга, смог многому у них научиться.

Я всегда стараюсь смешивать [техники]. Готов нейтрализовать игру Талботта, в какой бы плоскости ни проходил бы наш поединок», — приводит слова Фигейреду портал Sherdog.

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