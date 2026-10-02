Результаты взвешивания участников турнира UFC 332: Копылов, Фигейреду, Пуляев, Уокер

Сегодня, 2 октября, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC 332, который пройдёт 4 октября в Солт-Лейк-Сити.

Главный кард

Главный бой вечера, чемпионский поединок в женском наилегчайшем весе: Наталия Силва (56,69 кг) vs Ван Цун (56,47 кг).

Легчайший вес: Дейвисон Фигейреду (61,23 кг) vs Пэйтон Талботт (61,46 кг).

Лёгкий вес: Кинг Грин (70,53 кг) vs Эстебан Рибович (70,98 кг)*.

Полусредний вес: Роберто Солдич (77,11 кг) vs Калинн Уилльямс (77,11 кг).

Средний вес: Атеба Готье (83,46 кг) vs Роман Копылов (83,81 кг).

Прелимы

Наилегчайший вес: Иманоль Родригес (57,15 кг) vs Олден Кория (57,15 кг).

Средний вес: Дамиан Пинас (83,91 кг) vs Андрей Пуляев (84,14 кг).

Полулёгкий вес: Маркус Макги (65,54 кг) vs Энтони Ромеро (65,77 кг).

Тяжёлый вес: Энтони Уинт (107,04 кг) vs Лукас Арманд (119,29 кг).

Ранние прелимы

Тяжелый вес: Джонни Уокер (109,76 кг) vs Мик Паркин (120,42 кг).

Полусредний вес: Джейкоб Смит (77,56 кг) vs Брюс Уайтхед (77,11 кг).

Лёгкий вес: Рафаэль дос Аньос (70,53 кг) vs Александр Эрнандес (70,3 кг).

Средний вес: Марвин Веттори (84,14 кг) vs Исмаил Наурдиев (83,68 кг).

Полусредний вес: Курт Макги (77,11 кг) vs Эрик Нолан (77,11 кг).

* Эстебан Рибович не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.