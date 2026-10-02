«Ненавидел его. Для меня это было личным». Мераб Двалишвили — о первом бое с Петром Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал о своём настрое в первом поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном. Их противостояние стало главным событием турнира UFC Fight Night 221, который прошёл 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе, и завершилось победой Мераба единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

«В первом бою, когда я дрался с Петром Яном, ненавидел его. И это было очень личным для меня, я так злился на Петра за то, как он проявил неуважение ко мне и к моему другу Алджамейну Стерлингу», — приводит слова Двалишвили аккаунт Title Fight в социальной сети Х.