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«Ненавидел его. Для меня это было личным». Мераб Двалишвили — о первом бое с Петром Яном

«Ненавидел его. Для меня это было личным». Мераб Двалишвили — о первом бое с Петром Яном
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал о своём настрое в первом поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном. Их противостояние стало главным событием турнира UFC Fight Night 221, который прошёл 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе, и завершилось победой Мераба единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

UFC 2023. UFC Fight Night 221, Лас-Вегас, США
Пётр Ян - Мераб Двалишвили (W)
12 марта 2023, воскресенье. 04:15 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«В первом бою, когда я дрался с Петром Яном, ненавидел его. И это было очень личным для меня, я так злился на Петра за то, как он проявил неуважение ко мне и к моему другу Алджамейну Стерлингу», — приводит слова Двалишвили аккаунт Title Fight в социальной сети Х.

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