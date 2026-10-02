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Многообещающий новичок UFC рассказал о роли Мирко КроКопа в своей карьере в ММА

Многообещающий новичок UFC рассказал о роли Мирко КроКопа в своей карьере в ММА
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Бывший чемпион KSW в полусреднем и среднем весе, а ныне боец UFC хорват Роберто Солдич рассказал о своих взаимоотношениях с 51-летним победителем Гран-при Pride FC — 2006 в открытой весовой категории соотечественником Мирко Филиповичем, более известным как КроКоп.

«У меня с ним действительно прекрасные отношения. Я несколько раз тренировался у него дома. У него свой спортзал в Загребе, и он иногда даёт мне полезные советы… Этот парень — легенда. У него большой опыт в ММА и кикбоксинге. Мирко левша, как и я. Хорошо, когда в твоей стране есть такие люди, которые говорят на твоём языке и могут дать тебе советы», — приводит слова Солдича пресс-служба UFC.

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