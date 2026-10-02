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«Сучка, которая занимается колдовством». Хокит жёстко высказался в адрес Перейры

«Сучка, которая занимается колдовством». Хокит жёстко высказался в адрес Перейры
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Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джош Хокит жёстко высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразильца Алекса Перейры.

«Сучка, которая занимается колдовством, и мы наконец-то это раскусили. Я здесь, чтобы разоблачить это. Он заставил весь мир скандировать «Шама», и это повторяет весь мир. Пусть идёт к чёрту. Он красит лицо женской тушью, ведёт себя так, будто стреляет в людей из лука. Неудивительно, что его, блин, народ покорили», — приводит слова Хокита портал Bloody Elbow.

Джошу 28 лет. Хокит имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и у него нет ни одного поражения.

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