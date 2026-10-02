Дана Уайт ответил на вопрос, почему Волков не получил бой за пояс UFC против Сириля Гана

Президент лиги UFC Дана Уайт ответил на вопрос, почему второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков не получил поединок против новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана.

«Волков — в титульной гонке. Не то чтобы ему нужно что-то делать, чтобы приблизиться к поединку за пояс UFC. Александр уже в очереди на титул прямо сейчас, он получит свой шанс. Иногда люди оказываются в таком странном положении, когда им кажется, что они застряли в пустоте. Но это всё лишь вопрос времени», — приводит слова Уайта портал Heavy.

Волков имеет в своём профессиональном рекорде 40 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и 11 поражений. Спортсмен является бывшим чемпионом ММА-организаций Bellator (2012 год) и M-1 Challenge (2016 год). В качестве профи в смешанных единоборствах Драго дебютировал в 2009 году.