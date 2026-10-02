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Дана Уайт ответил на вопрос, почему Волков не получил бой за пояс UFC против Сириля Гана

Дана Уайт ответил на вопрос, почему Волков не получил бой за пояс UFC против Сириля Гана
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Президент лиги UFC Дана Уайт ответил на вопрос, почему второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков не получил поединок против новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана.

«Волков — в титульной гонке. Не то чтобы ему нужно что-то делать, чтобы приблизиться к поединку за пояс UFC. Александр уже в очереди на титул прямо сейчас, он получит свой шанс. Иногда люди оказываются в таком странном положении, когда им кажется, что они застряли в пустоте. Но это всё лишь вопрос времени», — приводит слова Уайта портал Heavy.

Волков имеет в своём профессиональном рекорде 40 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и 11 поражений. Спортсмен является бывшим чемпионом ММА-организаций Bellator (2012 год) и M-1 Challenge (2016 год). В качестве профи в смешанных единоборствах Драго дебютировал в 2009 году.

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