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Энтони Джошуа заявил о намерении подраться с Муратом Гассиевым после боя с Фьюри

Энтони Джошуа заявил о намерении подраться с Муратом Гассиевым после боя с Фьюри
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36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа заявил о намерении подраться с именитым россиянином Муратом Гассиевым после проведения поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри. Противостояние Джошуа и Фьюри состоится 11 декабря в Кардиффе.

«С каким чемпионом мне хотелось бы сразиться после победы над Фьюри? С Гассиевым», — приводит слова Джошуа портал BoxingScene.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. Рекорд представителя Великобритании в профи составляет 30 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

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