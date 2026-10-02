Энтони Джошуа заявил о намерении подраться с Муратом Гассиевым после боя с Фьюри

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа заявил о намерении подраться с именитым россиянином Муратом Гассиевым после проведения поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри. Противостояние Джошуа и Фьюри состоится 11 декабря в Кардиффе.

«С каким чемпионом мне хотелось бы сразиться после победы над Фьюри? С Гассиевым», — приводит слова Джошуа портал BoxingScene.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. Рекорд представителя Великобритании в профи составляет 30 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и четыре поражения.