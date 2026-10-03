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«В любое время, в любом месте». Мурат Гассиев ответил на желание Джошуа сразиться с ним

«В любое время, в любом месте». Мурат Гассиев ответил на желание Джошуа сразиться с ним
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Регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев отреагировал на желание 36-летнего бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа сразиться с ним.

«Привет, Энтони. Я слышал, ты хочешь со мной подраться. Давай сделаем это. Я готов. В любое время, в любом месте. Увидимся», — сказал Гассиев в видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Российский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 34 победы, из которых 27 были одержаны нокаутом, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В профи Гассиев дебютировал в сентябре 2011 года.

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