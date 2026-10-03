Колби Ковингтон: хочу увидеть, как Шавкат завоюет титул UFC. Он машина, всегда уважал его

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон с уважением высказался в адрес непобеждённого бойца UFC, выступающего в категории до 77 кг и представляющего Казахстан, Шавката Рахмонова.

«О, большое уважение Казахстану, чувак. Все бойцы оттуда очень хороши. Я очень уважаю казахстанских бойцов. И я хочу увидеть, знаешь, как ваш полусредневес вернётся и завоюет этот титул чемпиона мира. Знаешь, Рахмонов — просто машина, чувак. Всегда очень уважал его», — приводит слова Ковингтона портал Sports.kz.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключён из официального рейтинга UFC из-за неактивности.