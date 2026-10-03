Непобеждённый боец UFC Моралес сообщил, когда проведёт следующий поединок

27-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес рассказал, что собирается провести следующий поединок в лиге в январе 2027 года.

«Мы надеялись, что сможем провести бой в декабре, но, похоже, он состоится в январе. Против очень сильного соперника. Это будет не Пратес и не Иэн Гэрри. Они оба не хотят драться. Мы согласились на январский бой, который станет моим последним перед титульным поединком. Нам нужно выиграть его, и тогда, если даст бог, в июне мы сразимся за титул», — приводит слова Моралеса аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.