«Молодая версия меня самого». Иржи Прохазка — о поединке с непобеждённым бойцом UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка прокомментировал анонс поединка с непобеждённым бойцом UFC, выступающим в категории до 93 кг, новозеландцем Навахо Стирлингом. Их противостояние станет главным событием турнира UFC Fight Night 294, который пройдёт 21 ноября в Катаре, Доха.

«Воспринимаю этого оппонента как серьёзный вызов. Из всех потенциальных соперников, которых мы обсуждали с UFC за последние месяцы, он представляет для меня наибольшую сложность как из-за своего места в рейтинге, так и из-за стиля ведения боя. Навахо кажется мне более молодой версией меня самого. И если смотреть на вещи так, он — именно тот соперник, с которым я хочу встретиться. Мне нравится его агрессия, выносливость и стойкость. Также вижу множество вариантов того, как может пройти этот бой. Мы с командой уже всё разобрали, у нас было время изучить его стиль и сделать массу заметок. Видим пробелы в его технике, которыми можно воспользоваться.

Впрочем, каждый бой уникален — всегда находится что-то новое. Какую бы стратегию мы ни разработали, сам поединок становится совершенно новой историей. В эти несколько минут, которые порой кажутся вечностью, мне приходится вырабатывать совершенно новый подход к восприятию соперника, ведь я никогда раньше не встречался в клетке с кем-то подобным, хотя и дрался с бойцами схожего стиля. Но с нетерпением жду возможности показать, что нахожусь на совершенно ином уровне, сделать это, сохраняя смирение, упорно работая и опираясь на накопленный опыт», — приводит слова Прохазки портал jiribjp.com.