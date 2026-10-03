Усман Нурмагомедов занял второе место в рейтинге лучших бойцов ММА до 30 лет от ESPN

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе американец, представляющий Мьянму, Джошуа Ван возглавил ежегодный рейтинг 30 лучших бойцов в мире до 30 лет от американского портала ESPN.

Также отметим, второе место в топ-30 занял непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов.

Топ-30 лучших бойцов ММА в мире до 30 лет по версии ESPN.

1. Джошуа Ван.

2. Усман Нурмагомедов.

3. Илия Топурия.

4. Майкл Моралес.

5. Дакота Дитчева.

6. Сонг Ядонг.

7. Джош Хокит.

8. Иэн Гэрри.

9. Наталия Силва.

10. Куиллан Салкиллд.

11. Жан Силва.

12. Тацуро Таира.

13. Навахо Стирлинг.

14. Тэд Джин.

15. Габриэль Бонфим.

16. Салахдин Парнас.

17. Атеба Готье.

18. Эрин Блэнчфилд.

19. Пэйтон Талботт.

20. Лонир Кавана.

21. Пол Хьюз.

22. Гейбл Стивсон.

23. Мухаммад Мокаев.

24. Вальтер Уокер.

25. Давид Мартинес.

26. Томми Макмиллен.

27. Хосе Дельгадо.

28. Рауль Росас.

29. Байсангур Сусуркаев.

30. Ясмин Лусиндо.