Дамиан Пинас — Андрей Пуляев: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 октября, на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) начнётся турнир по смешанным единоборствам UFC 332, в рамках которого состоится противостояние между представителем Арубы Дамианом Пинасом и россиянином Андреем Пуляевым.

Поединок между Пинасом и Пуляевым начнётся ориентировочно в 1:50 мск. Бой можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию противостояния Пинаса и Пуляева, в которой отразит наиболее важные и значимые детали поединка.

У Пуляева в профессиональном рекорде в ММА 10 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и пять поражений.

Рекорд Пинаса в ММА, в свою очередь, составляет 10 побед, из которых девять были одержаны нокаутом, и одно поражение.