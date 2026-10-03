15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шаблий и Бадаев проведут схватку по грэпплингу на турнире RCC x Karate Combat

Шаблий и Бадаев проведут схватку по грэпплингу на турнире RCC x Karate Combat
Комментарии

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе, а также глава лиги ProFC Александр Шаблий и бывший вице-президент АСА Асланбек Бадаев проведут схватку по правилам грэпплинга на турнире RCC x Karate Combat, который состоится в Екатеринбурге. Их противостояние пройдёт в формате двух раундов.

Фото: Пресс-служба RCC x Karate Combat

За спиной Асланбека Бадаева статус чемпиона России среди синих поясов по версии ACB JJ, выход в финал чемпионата мира, победы на федеральных и окружных соревнованиях по грэпплингу. Несмотря на свою работу матчмейкером, Бадаев находится в постоянном тренировочном процессе и даже выходил на схватку на профессиональном уровне против Анатолия Сульянова. Тогда схватка закончилась ничейным результатом.

Шаблий, в свою очередь, является чемпионом Ростовской области, а также бронзовым призёром Южного Федерального округа по боевому самбо, призёром чемпионата России по тайскому боксу и мастером спорта России по рукопашному бою.

Материалы по теме
«Надо быть скромнее». Александр Шаблий ответил на дерзкий выпад Усмана Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android