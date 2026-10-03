Шаблий и Бадаев проведут схватку по грэпплингу на турнире RCC x Karate Combat

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе, а также глава лиги ProFC Александр Шаблий и бывший вице-президент АСА Асланбек Бадаев проведут схватку по правилам грэпплинга на турнире RCC x Karate Combat, который состоится в Екатеринбурге. Их противостояние пройдёт в формате двух раундов.

Фото: Пресс-служба RCC x Karate Combat

За спиной Асланбека Бадаева статус чемпиона России среди синих поясов по версии ACB JJ, выход в финал чемпионата мира, победы на федеральных и окружных соревнованиях по грэпплингу. Несмотря на свою работу матчмейкером, Бадаев находится в постоянном тренировочном процессе и даже выходил на схватку на профессиональном уровне против Анатолия Сульянова. Тогда схватка закончилась ничейным результатом.

Шаблий, в свою очередь, является чемпионом Ростовской области, а также бронзовым призёром Южного Федерального округа по боевому самбо, призёром чемпионата России по тайскому боксу и мастером спорта России по рукопашному бою.