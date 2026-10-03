Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка назвал главную сложность в поединке с непобеждённым бойцом UFC, выступающим в категории до 93 кг, новозеландцем Навахо Стирлингом. Их противостояние станет главным событием турнира UFC Fight Night 294, который пройдёт 21 ноября в Катаре, Доха.

«Главную сложность в этом бою я вижу в его манере работы в стойке, это своего рода вязкий, контратакующий стиль. Иногда Навахо пытается форсировать ситуацию, даже если она к этому не располагает, но, поскольку он действует инстинктивно, я уверен, что найду способ справиться с ним», — приводит слова Прохазки портал jiribjp.com.