«Буду оказывать на Сириля давление и сломаю его». Хокит — о противостоянии с Ганом

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит высказался насчёт предстоящего противостояния с новоиспечённым чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Их бой станет главным событием турнира UFC 334, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Буду оказывать на него давление, люди вроде как не смотрят на это так, как я. Сириль прячется за своей атлетичностью. И люди не способны конкурировать с этой атлетичностью, поэтому они не могут избавиться от этой шелухи, понимаете? Думаю, что наша атлетичность взаимно нейтрализуется, а наш бой будет чем-то вроде тактики против тактики, навык против навыка, характер против характера. И во всех трёх компонентах я лучше. Понимаете, о чём я? Так что буду оказывать на него давление. Он будет слишком сильно раскрываться. Заставлю его заплатить за это — и сломаю», — приводит слова Хокита портал Bloody Elbow.