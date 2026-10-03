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«Как инженер плохо предсказываю бои». Волков — о поединке Ган — Хокит

«Как инженер плохо предсказываю бои». Волков — о поединке Ган — Хокит
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков назвал победителя в предстоящем поединке между непобеждённым американцем Джошем Хокитом и новоиспечённым чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Их бой станет главным событием турнира UFC 334, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

— Можно твой прогноз на бой Ган — Хокит?
— Кого вообще волнует мой прогноз… Ган победит нокаутом. В каком раунде? В полпервого (смеётся). В первом или втором раунде. Я как инженер очень плохо предсказываю бои, зато могу посчитать уравнение, — сказал Волков в видео на YouTube-канале Alexey Likharev.

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