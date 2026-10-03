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Волков: если Джон Джонс вернётся, мы с ним пояс UFC пополам порежем, он мой братишка

Волков: если Джон Джонс вернётся, мы с ним пояс UFC пополам порежем, он мой братишка
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков в ироничной манере высказался насчёт предполагаемого возвращения легендарного американца Джона Джонса в ММА.

— Ган побеждает Хокита. Соответственно, ты выходишь на Гана, побеждаешь его...
— Мне ещё Ризвана Куниева нужно победить, там такая бандура.

— Если вдруг ты побеждаешь Ризвана Куниева, выходишь на Гана и выигрываешь поединок с ним. Потом возвращается Джон Джонс...
— Там ещё два холодильника будут драться (смеётся). Джон Джонс мой братишка. Да, с ним не буду драться. Мы с ним всё решили, если что, пояс пополам порежем, — сказал Волков в видео на YouTube-канале Alexey Likharev.

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