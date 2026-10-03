Ислам Махачев поступил на магистратуру в экономический университет Плеханова в ОАЭ

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев стал магистрантом Плехановского экономического университета в Дубае.

«Его решение продолжить образование – мощный пример для молодёжи по всему миру. Университет Плеханова приветствует Ислама и поддерживает его в стремлении к совершенству за пределами спорта», – сказано в пресс-релизе университета.

Фото: Пресс-служба Плехановского университета

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.