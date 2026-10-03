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Виктор Колесник нокаутировал соперника соккер-киком в Rizin, одержав 28-ю победу в ММА

Виктор Колесник нокаутировал соперника соккер-киком в Rizin, одержав 28-ю победу в ММА
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Бывший претендент на чемпионский пояс Rizin в полулёгком весе россиянин Виктор Колесник одержал победу в бою с представителем Японии Койоми Матсушимой, нокаутировав его соккер-киком, на турнире Rizin LANDMARK 16 in NAGASAKI. Их поединок был соглавным событием вечера. Таким образом, Виктор закрыл серию из двух поражений.

Фото: Кадр из трансляции

В своём профессиональном рекорде в ММА Виктор имеет 28 побед, из которых девять одержаны нокаутом, шесть поражений, а один бой закончился ничьей.

Виктор является Мастером спорта России международного класса, а также чемпионом мира и многократным чемпион России по универсальному бою. Колесник выступал в различных промоушенах: Tech-Krep FC, ProFC, M-1 Global, RCC, ММА Серия, OFC, Rizin.

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