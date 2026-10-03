Пётр Ян прошёл блиц-опрос, выбрав между Хабибом и Конором, Мерабом и О'Мэлли
33-летний действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян прошёл блиц-опрос по теме смешанных единоборствах и предпочтениях в личной жизни.
— Хабиб или Конор?
— Хабиб.
— Мераб или О'Мэлли?
— Мераб.
— Ударка или борьба?
— Ударка.
— Нокаут или сабмишен?
— Нокаут.
— $ 1 млн или чемпионский пояс?
— Чемпионский пояс.
— Лас-Вегас или Абу-Даби?
— Абу-Даби.
— Тренировка или сон?
— Сон.
— Гречка или стейк?
— Стейк.
— Спарринги или лапы?
— Спарринги.
— Три раунда или пять?
— Пять.
— Победа решением или нокаутом?
— Нокаутом.
— Кино или приставка?
— Кино.
— Отпуск на море или в горах?
— В горах.
— Быть самым техничным или мощным?
— Техничным, — сказал Ян в интервью пресс-службе бойцовского клуба «Архангел Михаил».
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