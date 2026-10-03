Пётр Ян прошёл блиц-опрос, выбрав между Хабибом и Конором, Мерабом и О'Мэлли

33-летний действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян прошёл блиц-опрос по теме смешанных единоборствах и предпочтениях в личной жизни.

— Хабиб или Конор?

— Хабиб.

— Мераб или О'Мэлли?

— Мераб.

— Ударка или борьба?

— Ударка.

— Нокаут или сабмишен?

— Нокаут.

— $ 1 млн или чемпионский пояс?

— Чемпионский пояс.

— Лас-Вегас или Абу-Даби?

— Абу-Даби.

— Тренировка или сон?

— Сон.

— Гречка или стейк?

— Стейк.

— Спарринги или лапы?

— Спарринги.

— Три раунда или пять?

— Пять.

— Победа решением или нокаутом?

— Нокаутом.

— Кино или приставка?

— Кино.

— Отпуск на море или в горах?

— В горах.

— Быть самым техничным или мощным?

— Техничным, — сказал Ян в интервью пресс-службе бойцовского клуба «Архангел Михаил».