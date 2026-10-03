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«Только в топ-5 по-настоящему опасные парни». Джонни Уокер — о тяжёлом весе UFC

«Только в топ-5 по-настоящему опасные парни». Джонни Уокер — о тяжёлом весе UFC
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34-летний боец UFC бразилец Джонни Уокер поделился мыслями насчёт ситуации в весовой категории до 120 кг, в которой дебютирует на предстоящем турнире UFC 332. Его оппонентом станет американец Мик Паркин.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Джонни Уокер (W) — Мик Паркин
04 октября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Джонни Уокер
Окончено
KO
Мик Паркин

«В этой категории не так много по-настоящему техничных и атлетичных бойцов. Большинство из них просто тяжеловесы с мощным ударом, которые не особо сильно двигаются. По-настоящему опасные парни входят в топ-5

А бойцам за пределами пятёрки не хватает технического мастерства. Мой план в том, чтобы двигаться медленно, шаг за шагом, без спешки. Если я буду делать то, что должен, путь к поясу будет естественным», — приводит слова Уокера портал AgFight.

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