«Только в топ-5 по-настоящему опасные парни». Джонни Уокер — о тяжёлом весе UFC

34-летний боец UFC бразилец Джонни Уокер поделился мыслями насчёт ситуации в весовой категории до 120 кг, в которой дебютирует на предстоящем турнире UFC 332. Его оппонентом станет американец Мик Паркин.

«В этой категории не так много по-настоящему техничных и атлетичных бойцов. Большинство из них просто тяжеловесы с мощным ударом, которые не особо сильно двигаются. По-настоящему опасные парни входят в топ-5

А бойцам за пределами пятёрки не хватает технического мастерства. Мой план в том, чтобы двигаться медленно, шаг за шагом, без спешки. Если я буду делать то, что должен, путь к поясу будет естественным», — приводит слова Уокера портал AgFight.