33-летний действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал о значении православия в своей жизни.

— Насколько, по-твоему, принадлежность к православному христианству влияет на твою жизнь?

— В целом, безусловно, это наша сила, но, как говорится, надейся на бога, но сам не плошай. Такая у нас работа, что нужно трудиться первым делом, — сказал Ян в интервью порталу Complex.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе, США, Пётр разделил октагон с грузином Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.