«Достаточно одного удара — и карьера окончена». Роган поддержал запрет облик-кика в UFC

59-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган поддержал запрет на использование облик-кика в боях.

«Иэн Гэрри повредил колено Шавката. [И раз уж мы говорим про облик-кик, то] Тычки в глаза ведь тоже являются частью поединка, но мы не разрешаем их, поскольку из-за них человек может получить необратимую травму.

Реальность такова: если бы ты был в уличной драке, то ты бы выколол кому-нибудь глаза к чёртовой матери. Так что мы должны решить, что хорошо для долгосрочной безопасности спортсменов. Разорванное колено выводит тебя из строя на год, ты можешь никогда не стать прежним.

Я понимаю, что это ММА, но тычок в глаз тоже является частью этого. И мы не разрешаем его. Идёт реальный разговор, должен ли [этот удар] быть легальным. Энди Фостер, думаю, без сомнения один из лучших, считает, что его следует запретить. И в UFC считают, что его следует запретить. Просто слишком много парней получают из-за него травмы. Достаточно одного раза — и тебе жопа навсегда, твоя карьера окончена», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.