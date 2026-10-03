Дана Уайт отверг мнение, что в UFC организуют поединки на основе популярности бойцов

Президент UFC Дана Уайт выразил уверенность в том, что в промоушене не организуют поединки на основе популярности бойцов. Кроме того, Уайт отверг мнение, что непобеждённый боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, американец Джош Хокит преждевременно и в обход прочих претендентов получил бой с чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом.

«Делаем ли мы бои, ориентируясь на популярность бойцов? Мы делаем их, основываясь исключительно на том, кто является лучшим бойцом в мире и кто заслужил находиться здесь. Я не думаю, что Хокит пролез к поединку за пояс без очереди, не знаю, можно ли это так назвать», — приводит слова Уайта портал Heavy.