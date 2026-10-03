«Джастин мог бы сейчас уйти из ММА и считаться одним из величайших». Джо Роган — о Гейджи

59-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган выразил уверенность в том, что 37-летний чемпион UFC в лёгком весе соотечественник Джастин Гейджи в данный момент мог бы объявить об уходе из спорта, считаясь одним из величайших бойцов в истории ММА.

«Есть множество различных подходов к ведению боя, и я думаю, что один из худших — это погоня за славой. Потому что слава приходит к великим. И такую славу, которую Джастин Гейджи обрёл, победив Илию Топурию на турнире UFC в Белом доме, никто никогда не испытывал. Это своего рода величайший момент в истории боевых видов спорта.

И Гейджи, безусловно, мог бы уйти, особенно он. У него была невероятная, потрясающая карьера. Джастин вполне мог бы уйти из спорта и считаться одним из величайших бойцов в истории», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.