Энтони Джошуа дал совет слепому журналисту, как достигать целей в жизни

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа после пресс-конференции перед боем с Тайсоном Фьюри дал интервью слепому журналисту Майклу О’Брайену и поделился советом, как достигать жизненных целей.

«У тебя есть послание для таких людей, как я, которые могут думать, что никогда не осуществят свою мечту?» — спросил О’Брайен.

«Ты — это то, во что ты веришь. Если ты веришь, что ты не ловец мечты и что твои мечты всегда будут убегать от тебя, тогда так и произойдёт. Посмотри, что мы делаем сейчас!» — приводит ответ Джошуа ACD MMA в социальной сети Х.

Ранее Джошуа заявил о намерении подраться с россиянином Муратом Гассиевым после боя с Фьюри.