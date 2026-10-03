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Атеба Готье — Роман Копылов: ориентировочное время начала боя — 3:00 мск

Атеба Готье — Роман Копылов: ориентировочное время начала боя — 3:00 мск
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Сегодня, 3 октября, на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 332, в рамках которого состоится противостояние между представителем Камеруна Атеба Готье и россиянином Романом Копыловым.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов (W)
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Атеба Готье

Поединок между Готье и Копыловым начнётся ориентировочно в 3:00 мск.

Бой можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию противостояния Атеба и Романа, в которой отразит наиболее важные и значимые детали поединка.

У россиянина в профессиональном рекорде в ММА 15 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и пять поражений.

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