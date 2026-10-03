«Его максимум — это полусредний вес». Кормье — о Махачеве

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье заявил, что полусредний вес является максимальной категорией для титулованного российского бойца Ислама Махачева, отметив, что тот не обладает достаточными габаритами для среднего веса.

«Полусредний вес — это максимум, до которого может дойти Махачев. Ислам уже вынужден использовать 100% своих способностей, чтобы компенсировать разницу в габаритах с более крупными полусредневесами, такими как Иэн Гэрри. Как бы ты ни был техничен, в единоборствах габариты всё равно имеют значение», — приводит слова Кормье Red Corner MMA в социальной сети Х.