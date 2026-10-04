Атеба Готье — Роман Копылов: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 3:00

Сегодня, 3 октября, на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 332, в рамках которого состоится поединок между представителем Камеруна Атеба Готье и российским бойцом Романом Копыловым.

Онлайн трансляция поединка между Готье и Копыловым начнётся ориентировочно в 3:00 мск.

Бой можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию противостояния Атеба и Романа, в которой отразит наиболее важные и значимые детали поединка.

У Романа в профессиональном рекорде в ММА 15 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и пять поражений.