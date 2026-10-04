15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 332: онлайн-трансляция турнира началась

UFC 332: онлайн-трансляция турнира началась
Комментарии

Началась онлайн-трансляция крупного номерного турнира UFC 332. Соревнование проходит в ночь на 4 августа на на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Полный кард UFC 332

Главный кард:

Наталия Силва – Ван Цун;
Дейвисон Фигейреду – Пэйтон Талботт;
Кинг Грин – Эстебан Рибович;
Калинн Уильямс – Роберто Солдич;
Атеба Готье – Роман Копылов.

Прелимы:

Иманоль Родригес – Олден Кория;
Андрей Пуляев – Дамиан Пинас;
Маркус Макги – Бернардо Сопай;
Энтони Уинт – Лукас Арманд;
Джонни Уокер – Мик Паркин;
Рафаэль дос Аньос – Александр Эрнандес;
Марвин Веттори – Исмаил Наурдиев;
Курт Макги – Эрик Нолан;
Джейкоб Смит – Брюс Уайтхед.

Материалы по теме
Атеба Готье — Роман Копылов: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 3:00
Комментарии