Джонни Уокер нокаутировал Мика Паркина в первом бою в тяжёлом весе на UFC 332

В ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, США, проходит турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 332. В рамках турнира бразилец Джонни Уокер встретился с англичанином Мика Паркином.

Бой закончился победой Уокера нокаутом в первом раунде. Для бразильца этот бой стал первым в тяжёлом весе.

Уокер принял решение подняться в дивизион после неудачного выступления на UFC 327 в апреле, где он проиграл Доминику Рейесу. Ранее за последние шесть поединков бразилец одержал всего две победы.

Главный бой UFC 332 проведут бразильянка Наталия Силва и китаянка Ван Цун — они сразятся за вакантный титул UFC в наилегчайшем весе. В соглавном бою встретятся бразилец Дейвисон Фигейреду и американец Пэйтон Талботт. Поединок пройдёт в легчайшем весе.