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Дамиан Пинас выиграл бой у Андрея Пуляева в 1-м раунде, 4 октября 2026, UFC 332, Солт-Лейк-Сити

Андрей Пуляев проиграл нокаутом Дамиану Пинасу в первом раунде на UFC 332
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Сегодня на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 332, в рамках которого состоялся поединок в предварительном карде в рамках среднего веса между представителем Арубы Дамианом Пинасом и российским бойцом Андреем Пуляевым.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дамиан Пинас (W) — Андрей Пуляев
04 октября 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Дамиан Пинас
Окончено
KO
Андрей Пуляев

Пуляев проиграл поединок нокаутом в первом раунде.

Андрею Пуляеву 29 лет. У россиянина в профессиональном рекорде в ММА 10 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и шесть поражений. Представителю Арубы 24 года. Рекорд Пинаса в ММА, в свою очередь, составляет 11 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и одно поражение.

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