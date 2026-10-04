Андрей Пуляев проиграл нокаутом Дамиану Пинасу в первом раунде на UFC 332

Сегодня на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 332, в рамках которого состоялся поединок в предварительном карде в рамках среднего веса между представителем Арубы Дамианом Пинасом и российским бойцом Андреем Пуляевым.

Пуляев проиграл поединок нокаутом в первом раунде.

Андрею Пуляеву 29 лет. У россиянина в профессиональном рекорде в ММА 10 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и шесть поражений. Представителю Арубы 24 года. Рекорд Пинаса в ММА, в свою очередь, составляет 11 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и одно поражение.