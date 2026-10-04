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Глубокий нокаут Андрея Пуляева в первом раунде на турнире UFC 332

Глубокий нокаут Андрея Пуляева в первом раунде на турнире UFC 332
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В ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, США, проходит турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 332. В рамках турнира россиянин Андрей Пуляев проиграл представителю Арубы Дамиану Пинасу.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дамиан Пинас (W) — Андрей Пуляев
04 октября 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Дамиан Пинас
Окончено
KO
Андрей Пуляев

Бой закончился победой Пинаса нокаутом в первом раунде.

Права на видео принадлежат UFC

Также свой бой проведёт ещё один россиянин Роман Копылов.

Главный бой UFC 332 проведут бразильянка Наталия Силва и китаянка Ван Цун — они сразятся за вакантный титул UFC в наилегчайшем весе. В соглавном бою встретятся бразилец Дейвисон Фигейреду и американец Пэйтон Талботт. Поединок пройдёт в легчайшем весе.

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