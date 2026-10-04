Глубокий нокаут Андрея Пуляева в первом раунде на турнире UFC 332

В ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, США, проходит турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 332. В рамках турнира россиянин Андрей Пуляев проиграл представителю Арубы Дамиану Пинасу.

Бой закончился победой Пинаса нокаутом в первом раунде.

Права на видео принадлежат UFC

Также свой бой проведёт ещё один россиянин Роман Копылов.

Главный бой UFC 332 проведут бразильянка Наталия Силва и китаянка Ван Цун — они сразятся за вакантный титул UFC в наилегчайшем весе. В соглавном бою встретятся бразилец Дейвисон Фигейреду и американец Пэйтон Талботт. Поединок пройдёт в легчайшем весе.