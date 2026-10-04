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Копылов отреагировал на победу нокаутом над Готье на UFC 332, упомянув родной пгт в России

Копылов отреагировал на победу нокаутом над Готье на UFC 332, упомянув родной пгт в России
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Российский боец UFC Роман Копылов прокомментировал победу в поединке на турнире по смешанным единоборствам UFC 332 над камерунцем Атебой Готье. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов (W)
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Атеба Готье

«Бачатский, мы в Солт-Лейк-Сити. Я мог только мечтать об этом. Мне кажется, это сон. Спасибо моим тренерам за это. Мой прямой был переломным моментом. Я увидел, что ему стало хуже, решил развить атаку. И смог закончить. UFC делает лучшие бои для своих фанатов. У меня был молодой и серьёзный оппонент на длительной серии из одних побед. В победу было сложно поверить, но я очень рад. Спасибо большое, Бачатский привет, Россия вперёд! Вместе мы сила», — сказал Копылов после боя.

Роману Копылову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на счету россиянина в организации восемь побед и пять поражений.

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