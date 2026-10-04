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Сергей Павлович встретится с Алексом Перейрой в соглавном бою турнира UFC 335

Сергей Павлович встретится с Алексом Перейрой в соглавном бою турнира UFC 335
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович встретится с бразильцем Алексом Перейрой в соглавном бою турнира UFC 335, который пройдёт в Лас-Вегасе 12 декабря, сообщает официальный сайт организации.

Бой продлится пять раундов.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в мае, Павлович нокаутировал бразильца Таллисона Тейшейру.

Всего в смешанных единоборствах на счету Павловича 21 победа и три поражения. На счету Перейры 13 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. В своём последнем бою, который прошёл 14 июня, он проиграл Сирилю Гану техническим нокаутом.

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