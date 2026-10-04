15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Яркая победа Романа Копылова нокаутом в первом раунде на UFC 332

Яркая победа Романа Копылова нокаутом в первом раунде на UFC 332
Комментарии

В ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, США, проходит турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 332. В рамках турнира россиянин Роман Копылов победил камерунца Атебу Готье.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов (W)
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Атеба Готье

Копылов одержал победу нокаутом в первом раунде.

Права на видео принадлежат UFC

Копылов одержал вторую победу подряд в UFC и 16-ю в смешанных единоборствах. Также на его счету пять поражений.

Главный бой UFC 332 проведут бразильянка Наталия Силва и китаянка Ван Цун — они сразятся за вакантный титул UFC в наилегчайшем весе. В соглавном бою встретятся бразилец Дейвисон Фигейреду и американец Пэйтон Талботт. Поединок пройдёт в легчайшем весе.

Материалы по теме