Яркая победа Романа Копылова нокаутом в первом раунде на UFC 332

В ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, США, проходит турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 332. В рамках турнира россиянин Роман Копылов победил камерунца Атебу Готье.

Копылов одержал победу нокаутом в первом раунде.

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Копылов одержал вторую победу подряд в UFC и 16-ю в смешанных единоборствах. Также на его счету пять поражений.

Главный бой UFC 332 проведут бразильянка Наталия Силва и китаянка Ван Цун — они сразятся за вакантный титул UFC в наилегчайшем весе. В соглавном бою встретятся бразилец Дейвисон Фигейреду и американец Пэйтон Талботт. Поединок пройдёт в легчайшем весе.