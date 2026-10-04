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Наталия Силва выиграла бой у Ван Цун единогласным решением судей, 4 октября 2026, UFC 332, Солт-Лейк-Сити

Наталия Силва выиграла бой у Ван Цун, завоевав титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе
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Сегодня на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 332, в рамках его главного события состоялся поединок в женском наилегчайшем весе между представительницей Бразилии Наталией Силвой и китаянкой Ван Цун.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дамиан Пинас (W) — Андрей Пуляев
04 октября 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Дамиан Пинас
Окончено
KO
Андрей Пуляев

На кону стоял титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе. Силва победила единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Наталии Силве 29 лет. Бразильянка дебютировала в UFC в 2022 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира девять побед. Ван Цун 34 года. Китаянка дебютировала в UFC в 2024 году. Всего в её активе в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения.

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