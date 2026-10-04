Наталия Силва выиграла бой у Ван Цун, завоевав титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе

Сегодня на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 332, в рамках его главного события состоялся поединок в женском наилегчайшем весе между представительницей Бразилии Наталией Силвой и китаянкой Ван Цун.

На кону стоял титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе. Силва победила единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Наталии Силве 29 лет. Бразильянка дебютировала в UFC в 2022 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира девять побед. Ван Цун 34 года. Китаянка дебютировала в UFC в 2024 году. Всего в её активе в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения.