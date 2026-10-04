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Результаты турнира UFC Fight Night 332 с титульным боем Силва — Ван и нокаутом Копылова

Результаты турнира UFC Fight Night 332 с титульным боем Силва — Ван и нокаутом Копылова
Комментарии

В ночь на 4 октября в «Дельта-центре» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) состоялся турнир UFC Fight Night 332. В главном бою вечера представительница Бразилии Наталия Силва победила китаянку Ван Цун решением судей и стала чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Наталия Силва (W) — Ван Цун
04 октября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Наталия Силва
Окончено
UD
Ван Цун

В соглавном поединке турнира американец Пэйтон Талботт победил бывшего обладателя чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дейвисон Фигейреду — Пэйтон Талботт (W)
04 октября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Пэйтон Талботт
Окончено
TKO
Дейвисон Фигейреду

Россиянин Роман Копылов победил камерунца Атебу Готье нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов (W)
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Атеба Готье

Россиянин Андрей Пуляев проиграл представителю Арубы Дамиану Пинасу нокаутом в первом раунде.