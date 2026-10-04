Результаты турнира UFC Fight Night 332 с титульным боем Силва — Ван и нокаутом Копылова

В ночь на 4 октября в «Дельта-центре» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) состоялся турнир UFC Fight Night 332. В главном бою вечера представительница Бразилии Наталия Силва победила китаянку Ван Цун решением судей и стала чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе.

В соглавном поединке турнира американец Пэйтон Талботт победил бывшего обладателя чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду техническим нокаутом в первом раунде.

Россиянин Роман Копылов победил камерунца Атебу Готье нокаутом в первом раунде.

Россиянин Андрей Пуляев проиграл представителю Арубы Дамиану Пинасу нокаутом в первом раунде.