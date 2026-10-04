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Стал известен главный бой турнира UFC 335, где будет защищать титул Чарльз Оливейра

Стал известен главный бой турнира UFC 335, где будет защищать титул Чарльз Оливейра
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Сегодня, 4 октября, во время турнира по смешанным единоборствам UFC 332 было объявлено главное событие соревнований UFC 335. Им станет бой в лёгком весе между двумя бразильцами — обладателем титула BMF, Чарльзом Оливейрой, и экс-претендентом на чемпионский пояс UFC в полулёгком весе, Диего Лопесом.

Турнир пройдёт в американском Лас-Вегасе 12 декабря. Бой продлится пять раундов.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 326 в марте, Оливейра единогласным решением одолел американца Макса Холлоуэйя и завоевал пояс BMF. Всего в смешанных единоборствах в активе 36-летнего Чарльза 36 побед и 11 поражений. На счету 31-летнего Лопеса 25 побед и восемь поражений в смешанных единоборствах. В своём последнем бою, который прошёл 14 июня в Белом доме, он победил нокаутом Стива Гарсию.

Соглавным событием станет пятираундовый поединок Сергея Павловича и Алекса Перейры.

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