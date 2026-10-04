Турнир UFC 332 с боем Копылова установил рекорд по числу побед нокаутом за один ивент

Сегодня на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 332, который установил рекорд по количеству нокаутов. Всего с учётом боёв предварительного карда было 11 нокаутов.

Ранее рекорд принадлежал ивенту UFC Fight Night 258 в Париже, который состоялся в сентябре 2025 года. В главном событии того турнира представитель Франции Нассурдин Имавов победил бразильца Кайо Борралью единогласным решением судей. Всего же в тот вечер смешанных единоборств было зафиксировано девять побед нокаутом.

Напомним, в рамках главного события UFC 332 состоялся поединок в рамках женского наилегчайшего веса между представительницей Бразилии Наталией Силвой и китаянкой Ван Цун. Силва победила единогласным решением судей и завоевала титул.