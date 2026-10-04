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Стали известны бонусы турнира UFC Fight Night 332 с нокаутом Копылова UFC

Стали известны бонусы турнира UFC Fight Night 332 с нокаутом Копылова UFC
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию, кто получил бонусы за участие в турнире UFC Fight Night 332, который прошёл сегодня, 4 октября, в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

UFC Fight Night 332. Бонусы за турнир:

  • Лучшее выступление вечера – Роман Копылов, Джонни Уокер, Дэмиан Пинас и Иманол Родригез.
  • Все, кто победил досрочно и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание получат по $ 25 тыс.

Напомним, в главном бою вечера представительница Бразилии Наталия Силва победила китаянку Ван Цун решением судей и стала чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе.

В соглавном поединке турнира американец Пэйтон Талботт победил бывшего обладателя чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду техническим нокаутом в первом раунде.

Россиянин Копылов победил камерунца Атебу Готье нокаутом в первом раунде.

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