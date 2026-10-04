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«Я скоро приду за своим поясом». Валентина Шевченко — новой чемпионке UFC Наталии Силве

«Я скоро приду за своим поясом». Валентина Шевченко — новой чемпионке UFC Наталии Силве
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Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко поздравила Наталию Силву с завоеванием чемпионского пояса UFC и бросила ей вызов.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Наталия Силва (W) — Ван Цун
04 октября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Наталия Силва
Окончено
UD
Ван Цун

«Заслуженно, Наталия! Поздравляю! Мне очень приятно знать, что титул чемпионки UFC теперь у такой достойной спортсменки, как ты! Но не расслабляйся — береги его, я скоро приду за своим поясом», — написала Шевченко в социальных сетях.

Валентине Шевченко 38 лет. Уроженка Кыргызстана дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, с 2015-го выступает в UFC. Дважды становилась чемпионкой в женском наилегчайшем весе.

Бразильянка Наталия Силва победила китаянку Ван Цун решением судей и стала чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе. Этот поединок стал главным боем вечера на турнире UFC Fight Night 332 в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

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