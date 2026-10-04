«У чемпиона есть имя, и он голоден». Оливейра прокомментировал анонс боя с Диего Лопесом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра высказался насчёт грядущего поединка против экс-претендента на пояс UFC в полулёгком весе соотечественника Диего Лопеса. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 335, который пройдёт 12 декабря в Лас-Вегасе, США.

«У чемпиона есть имя, и он очень голоден. Давайте заполним арену, церемонию взвешивания и прокричим наше имя там. На 100% — мы вместе», — приводит слова Оливейры аккаунт FREAL.MMA в социальной сети Х.

У Оливейры в профессиональном рекорде в ММА 37 побед, из которых 32 были одержаны досрочно, 11 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.