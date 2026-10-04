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Бен Уиттакер одержал победу в элиминаторе IBF, став потенциальным соперником Бивола

Бен Уиттакер одержал победу в элиминаторе IBF, став потенциальным соперником Бивола
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Сегодня, 4 октября, в Бирмингеме, Англия, непобеждённый представитель Великобритании Бен Уиттакер победил австралийца Конора Уоллеса по итогам 12 раундов единогласным решением судей (117-111, 116-112, 115-113) в рамках элиминатора IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

Стартовые раунды проходили под диктовку Уиттакера, однако уже во второй половине встречи Конор перехватил инициативу из-за усталости Бена. Непобеждённый представитель Великобритании был близок к первому поражению в карьере, так как четырежды побывал на канвасе за 12-й раунд.

Таким образом, Бен благодаря победе в элиминаторе IBF теперь имеет статус обязательного претендента по линии данной организации и входит в число возможных оппонентов россиянина Дмитрия Бивола, который владеет поясом IBF в полутяжёлом весе.

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