Бо Никал проведёт следующий поединок на турнире UFC 335 в декабре

30-летний популярный американский боец UFC, выступающий в весовой категории (до 84 кг), Бо Никал проведёт следующий поединок против четвёртого номера рейтинга UFC в среднем весе соотечественника Джо Пайфера на турнире UFC 335, который пройдёт 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

У Никала в профессиональном рекорде девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение. Бо дебютировал в качестве профи в 2021 году, а в UFC американский атлет начал выступать с 2023 года. Никал также является трёхкратным победителем студенческого чемпионата США по борьбе (NCAA Division I) с рекордом в 120 побед при трёх поражениях.

Джо 30 лет. Его рекорд на профессиональном уровне в смешанных единоборствах составляет 16 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и три поражения. В профи Пайфер дебютировал в 2018 году.