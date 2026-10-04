Дана Уайт одобрил идею организации сезона TUF с участием Топурии и Пимблетта

Президент промоушена UFC Дана Уайт одобрил идею организации сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF) с участием испано-грузина Илии Топурии и англичанина Пэдди Пимблетта, которые выступят в качестве наставников для проспектов.

«Мне нравится эта идея, но на то, как всё сложится, влияет множество факторов. Посмотрим, как сложится тайминг, но это определённо было бы хорошим решением», — сказал Уайт во время пресс-конференции.

The Ultimate Fighter (TUF) — это популярное спортивное реалити-шоу от UFC, в котором перспективные бойцы смешанных единоборств живут в одном доме, тренируются и сражаются друг с другом в турнире на выбывание за право подписать эксклюзивный шестизначный контракт с промоушеном.